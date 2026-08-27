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Koçarlı'da Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı

Koçarlı'da Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Orhaniye Mahallesi'ndeki zirai alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Aydın Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere karadan, hava araçları da yangını söndürmek için havadan müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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