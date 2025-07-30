Aydın'da Zirai Alandan Ormana Sıçrayan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor

Aydın'da Zirai Alandan Ormana Sıçrayan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor
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Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Olay yerine yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Kenger Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın rüzgarın etkisi ile zirai alandan ormana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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