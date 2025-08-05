Aydın'da Zirai Alanda Yangın Çıktı
Konuklu Mahallesi'ndeki zirai alanda çıkan yangın için orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yangın söndürme çalışmaları başladı.
Aydın'da zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başladı.
Edinilen bilgiye göre, Konuklu Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları başladı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa