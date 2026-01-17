Haberler

İncirliova'da trafik kazası: 2 yaralı

Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, yol kenarında duran bir araca çarpan otomobilin etkisiyle iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu TOKİ Konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R.A. (20) idaresindeki 09 APZ 454 plakalı otomobil, Germencik istikametinden Aydın yönüne seyir halindeyken yol çalışması nedeniyle iki yönlü trafiğe açık olan yolda, lastiği patladığı için yol kenarında duran S.S. (25) yönetimindeki 07 BDC 733 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, M.Ç. (45) idaresindeki 09 ALJ 445 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan B.A. (26) ile M.K. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ve araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. - AYDIN

