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Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldular

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangına ekiplerin müdahalesi sürürken, bir anda yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalan gönüllüler ve basın mensupları son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde saatlerdir devam eden yangına müdahale devam ederken, bölgede korku dolu anlar yaşandı. Gönüllüler ve gazeteciler bir anda yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

YANGIN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLADI

Yangın, Alhisar Mahallesi'nde saat 16.45 civarlarında ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan alevlere müdahale etti.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere 3 helikopter 2 uçak da sortileri ile yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Havanın kararması ile birlikte gece yer ekipleri ve gece görüşlü helikopter ile alevlere müdahaleye devam edildi. Yangının Örmepınar Mahallesine yaklaşması nedeniyle 45 vatandaş bölgeden tahliye edildi.

ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SONRA ANDA KURTULDULAR

Öte yandan yolun iki yanında yükselen alevlere müdahaleyi görüntüleyen gazeteciler ve söndürme çalışmalarına destek veren gönüllüler, rüzgarın etkisi ile bir anda yön değiştiren alevler nedeniyle zor anlar yaşadı. Gazeteciler ve gönüllü vatandaşlar metrelerce yükselen alevlerin arasında kalmaktan koşarak kurtuldu. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Bozdoğan Bozdoğan Aydın Aydın Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Haberler

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