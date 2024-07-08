Aydın'da Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yasadışı olarak Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçme hazırlığında olan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda yasadışı olarak Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçmeye hazırlanan iki düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - AYDIN