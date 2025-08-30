Aydın'da Yediemin Otoparkında Yangın: 5 Otomobil ve 30 Motosiklet Yandı

Aydın'da Yediemin Otoparkında Yangın: 5 Otomobil ve 30 Motosiklet Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Yediemin otoparkında çıkan yangında 5 otomobil ve 30 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek otoparkın yanındaki boş araziye de sıçradı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti ve yangına müdahale edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Yediemin otoparkında çıkan yangında kullanılmayan hurda 5 otomobil ve 30 motosiklet yandı.

Yangın, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Ata Mahallesinde bulunan Güzelhisar Yediemin otoparkında çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü. İhbar üzerine olay yerini itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler otoparkın yanındaki boş araziye de sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında kullanılmayan hurda 5 otomobil ve 30 motosiklet zarar gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı: İlk görüşme gerçekleşti

Yılın transfer çalımı: İlk görüşme gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.