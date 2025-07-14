Aydın'da Yaşlı Adam Kemerle İntihar Girişiminde Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs evde eşini boğazında kemerle yerde yatarken bulurken, yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2024 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. evin içindeki gürültü sonrası kocası N.G'yi (70) boğazında kemer sıkılı vaziyette yerde yatarken buldu. Kocasının düştüğünü fark ederek yardımına koşan eşi H.G, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından N.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede N.G.'nin boğazına taktığı kemerle hayatına son vermek istediği, kemerin kopması sonucu yere düştüğü tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN