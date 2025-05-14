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Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba ve 3 Oğlu Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba ve 3 Oğlu Tutuklandı
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Nazilli ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen baba ve üç oğlu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen baba ve 3 oğlu düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da polis ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Karaçay Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan baba ve 3 oğlunu takibe aldı. Takip sonucu operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri düzenledikleri operasyon ile baba S.B. (55) ve oğulları B.B. (26), M.B. (27) ve K.B. (17) kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş 400 gram esrar maddesi, sentetik ecza, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas teraziler ile uyuşturucu madde ticareti olduğu değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zehir taciri baba ve oğulları emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede haki karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yapılan operasyon kapsamında 11 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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