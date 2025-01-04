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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, Efeler ilçesinde iki ayrı adreste düzenlenen baskında metamfetamin ve extacy hap ele geçirirken, iki kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanımını önleme amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, akşam saatlerinde Efeler ilçesine bağlı Ilıcabaşı ve Mesudiye mahallelerinde iki ayrı adrese baskın düzenledi. Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesi 1601 Sokak'ta bulunan bir ikamette yapılan aramada, yasadışı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Evde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve extacy hap bulundu. Evde bulunan S.T. ve C.C. gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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