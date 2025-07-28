Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Nazilli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbarı değerlendiren Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamın A. Y. (33) ve M.Y. (19) isimli şahıslar üzerinde, ikametlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 122 parça halinde toplam 7 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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