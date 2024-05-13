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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın dört ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli şahsın uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Çine, Karpuzlu, Koçarlı, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor.

Aydın'ın dört ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli şahsın uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Çine, Karpuzlu, Koçarlı, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor. Koçarlı ilçesinde S.A isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (Kubar esrar) ve 1 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. O.S., A.K., N.M., E.A., O.A., S.A. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karpuzlu Jandarma Kuyucak Koçarlı Aydın Çine Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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