Aydın'da 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ovaeymir Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda A.Y., M.Ö. ve Y.C.K. isimli şüpheliler yakalanırken, yapılan aramalarda toplam 3 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi olan uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı