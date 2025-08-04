Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Germencik ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 22 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığınca " Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine" yönelik çalışma başlatıldı. Germencik ilçesi İzmir-Aydın Otoyolu'nda yol üzerinde icra edilen devriye esnasında içerisinde 5 şüpheli şahsın bulunduğu araç durduruldu. Yapılan arama sonucunda 22 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa