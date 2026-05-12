Germencik'te uyuşturucu operasyonu

Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda 1050 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Barut'un da katıldığı ekipler tarafından Ortaklar Mahallesi'nde Y. K. (16) ve U. Y. (26) isimli şahısların iki ayrı adresinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 1050 gram metamfetamin, 20 adet extacy hap, 20 adet Lyrica hap, 20 gram kenevir tohumu, 10 adet sentetik hap, 250 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 20 bin TL nakit para, 2 adet bong aparatı, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet şarjör, 45 adet tabanca mermisi, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Adli makamlara çıkarılan Y. K. (16) ve U. Y. (26) isimli şahıslar tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
