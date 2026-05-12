Germencik'te uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Barut'un da katıldığı ekipler tarafından Ortaklar Mahallesi'nde Y. K. (16) ve U. Y. (26) isimli şahısların iki ayrı adresinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 1050 gram metamfetamin, 20 adet extacy hap, 20 adet Lyrica hap, 20 gram kenevir tohumu, 10 adet sentetik hap, 250 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 20 bin TL nakit para, 2 adet bong aparatı, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet şarjör, 45 adet tabanca mermisi, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Adli makamlara çıkarılan Y. K. (16) ve U. Y. (26) isimli şahıslar tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AYDIN

