Aydın'da Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı

Aydın'da Uyuşturucu Baskını: 1 Gözaltı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. E.D. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir eve yapılan baskında bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Köşk ilçesinde E.D. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri belirlenen adrese baskın yaptı. Şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 100 gram kubar esrar, 3 adet kenevir bitkisi, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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