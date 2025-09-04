Haberler

Aydın'da Tren Otomobile Çarptı: Bir Yaralı

Aydın'da Tren Otomobile Çarptı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu treninin bir otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu treninin otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Sazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazilli-Söke seferini yapan tren, mezarlık geçişinde mevkiinde 09 JP 735 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar oluşurken, sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Süper Lig devinden Sörloth bombası

Süper Lig devinden Sörloth bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.