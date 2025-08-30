Aydın'da Traktör Kazasında 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşanan kazada babasının kullandığı traktörün altında kalan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Cumalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu A.E. (32) yönetimindeki 09 LC 753 plakalı traktör ile geri manevra yaptığı sırada oğlu Ferhat Alreehan'ı (1) fark etmeyerek çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Alreehan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alreeahan'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN