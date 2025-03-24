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Aydın'da Trajik Trafik Kazası: 1 Ölü, 32 Yaralı

Aydın'da Trajik Trafik Kazası: 1 Ölü, 32 Yaralı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Olay, Aydın-Denizli otobanında bir otobüsün şarampole girmesi sonucu gerçekleşti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli otobanı Yamalak mevkisinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Antalya'ya doğru ilerleyen Isparta Petrol Turizm'e ait G.D. idaresindeki 32 AEZ 410 plakalı Mercedes yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole girdi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Umut Ergül (27) isimli yolcu otobüs tekerleği ile su kanalı arasında sıkışarak hayatını kaybederken, 2'si personel 30'u yolcu toplam 32 kişi ise yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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