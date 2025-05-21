Aydın'da Trafik Uygulaması: 61 Araç Kontrol Edildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında 61 araç ve 44 şahıs kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Köşk ilçesinde şok trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 61 araç ve 44 şahıs kontrol edilirken, 11 sürücüye 17 bin 774 TL trafik idari para cezası uygulandı. Yol Kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN