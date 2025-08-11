Aydın'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde Karpuzlu yol kavşağı yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehnur Üstüntaş (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, S.A. idaresindeki 09 RP 515 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Üstüntaş yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Üstüntaş'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Üstüntaş doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üstüntaş'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN