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Aydın'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Aydın'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Ovaköy Kavşağı'nda bir otomobil ile yumurta taşıyan ticari aracın çarpışması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza Ovaköy Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile yumurta taşıyan ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlar savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si bebek 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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