Aydın'da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İmamköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. (20) idaresindeki 09 EN 365 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Gülay Çıbık'a çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çıbık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Çıbık'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı