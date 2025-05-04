Aydın'da Trafik Denetiminde 6 Sürücüye Ceza, 3 Araç Men Edildi

Aydın'da Trafik Denetiminde 6 Sürücüye Ceza, 3 Araç Men Edildi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 6 sürücüye ceza kesildi, 3 araç trafikten men edildi. Toplamda 28 bin 338 TL trafik cezası uygulandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 6 sürücü ceza yemekten kaçamadı.

Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarına uymayanları tespit etmek amacıyla Efeler Trafik Jandarması ve Hamidiye Otoyol Jandarma Timince Köşk-Başçayır Mahalle Yolu'nda 'Şok' trafik uygulaması yapıldı. Yapılan denetimler 153 araç ve 172 şahıs kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 6 sürücü ceza yemekten kaçamazken, 3 araç trafikten men edildi. 1 sürücünün de ehliyetine el konulurken, kural tanımaz sürücülere toplamda 28 bin 338 TL trafik cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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