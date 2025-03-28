Aydın'da Tofaş Otomobil Takla Attı: Sürücü Hafif Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Efeler ilçesi Ata Mahallesi Afrodisias Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 09 ES 749 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen otomobil takla atarak durabildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü B.K. şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.K.'nin sağlık kontrolünü gerçekleştirirken, ters dönen araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN