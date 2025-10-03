Aydın'da Tır Kaza Yaptı, Kaldırımdaki Ağaçları Devrildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak kaldırıma çıkıp ağaçları devirdi.

Kaza, Altıntaş Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 ARU 981 plakalı tır, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan tır yol kenarındaki ağaçları devirerek kaldırıma çıktı. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Yapılan çalışmalar sonucu tırın olay yerinden kaldırılması ile trafik tekrar normale döndü. - AYDIN