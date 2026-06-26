Köprüye takılan saman balyaları kamyonetin üzerine devrildi: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tır dorsesinde yüklü saman balyaları, köprünün tavanına takılarak arkasında bulunan kamyonetin üzerine devrilirken, kazada yaralanan araç sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, Kadıköy Bulvarı üzerindeki otoban köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan ve köprünün altından geçmek isteyen tırın dorsesinde yüklü olan saman balyaları, yüksek olması nedeniyle köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsedeki saman balyaları, o esnada tırın arkasından gelen K.G. idaresindeki 09 AOC 342 plakalı kamyonetin üzerine devrildi. Tonlarca saman balyası aracın üzerine yığılırken, sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı K.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yola ve aracın üzerine savrulan samanlar kepçe yardımıyla temizlendi. Trafik polislerinde bir süre trafiğe kapılan yol gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı