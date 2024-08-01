Aydın'da terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı

Aydın'da terör propagandası yapan 6 şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, Germencik ve Nazilli ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-DHKP/C-THKP/C) suçundan 6 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN