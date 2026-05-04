Aydın'da teknede 186 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan bir teknede 186 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ege Denizi'nde yürütülen devriye görevi sırasında Didim açıklarında şüpheli bir tekneyi takibe aldı. Durdurularak arama yapılan teknede toplam 186 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Teknede bulunan Gürcistan uyruklu 2 şüpheli, işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
