Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçısı Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi tarihi eser bulmak amacıyla kendi arazisini kepçe ile kazarken suçüstü yakalandı. Roma dönemine ait mozaik zeminin olduğunu gören jandarmanın dikkati ise tarihin yok olmasını önledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi tarihi eser bulmak amacıyla kendi arazisini kepçe ile kazarken suçüstü yakalandı. Roma dönemine ait mozaik zeminin olduğunu gören jandarmanın dikkati ise tarihin yok olmasını önledi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Kestel Mahallesi Bördelik mevkiinde Ö.D. isimli şahıs, kendi arazisinde tarihi eser aramak amacıyla kepçe ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın kazı yaptığı alanın tarihi yapı niteliğinde olduğu ve yer zemininde mozaik parçaların olduğunun görülmesi üzerine etrafta yapılan aramada incir ağacının altında beze sarılarak gizlenmiş 1 adet mermer yapılı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı bulundu. Ele geçirilen malzeme gerekli işlemlerin ardından Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Nazilli Aydın Roma Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı kapalı mı, neden kapalı? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yasak mı? Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Buket Dereoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne? Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak? Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı? Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Hıdırellez nedir? Hıdırellez günü ne yapılır? Hıdırellez kutlamak günah mı? Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda ne oldu? Metrolar çalışıyor mu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Kocasını terk edip üvey oğluyla kaçtı! Üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title