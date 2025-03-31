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Aydın'da Şüpheli Paket Panik Yarattı

Aydın'da Şüpheli Paket Panik Yarattı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli bir çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çanta içerisinde elbise ve tablet bulundu. Olay sonrası bölge trafiğe açıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Bomba imha uzmanı, şüpheli paketi fünye ile patlattı.

Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı'nda kaldırıma bırakılan bir şüpheli çanta 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler Doğal Gazi Bulvarının bir bölümünü trafiğe kapattı. Şüpheli paketin çevresi güvenlik şeridi ile kapatılıp vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzman ekibi, fünye ile şüpheli paketi patlattı. Patlatılan çanta içerisinde elbise ve tablet çıktı. Olay yerinde incelemenin tamamlanmasının ardından Doğu Gazi Bulvarı trafiğe açıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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