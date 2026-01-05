Haberler

Aydın'da polis ekipleri 80 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 29 Aralık 2025-4 Ocak 2026 tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 80 aranan şahsı yakaladı. 41 bin 607 şahıs sorgulandı, uyuşturucu ve silah operasyonları gerçekleştirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Aralık 2025-4 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde suç ve suçlulara göz açtırılmazken, 80 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda toplam 41 bin 607 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs yakalandı, bunlardan 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca daha önce faili meçhul olan 25 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 44 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 23 sanal devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 1 kilo 592 gram uyuşturucu madde, 97 adet uyuşturucu hap, 5 tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve 119 adet fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 16 bin 856 araç ve motosiklet sorgulandı, 158 araç trafikten men edildi, 5 bin 222 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
