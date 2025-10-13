Aydın'da Suçla Mücadele: 302 Kişi Yakalandı

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde bir haftada çeşitli suçlardan aranan 302 kişi yakalandı.

Aydın genelinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde asayiş, narkotik ve kaçakçılık suçları ile çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 6-12 Ekim tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda toplam 102 bin 167 kişinin sorgulaması yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı 7 bin 338 kilometrekarelik sorumluluk alanında 2 bin 819 personeli ile yaptığı bir haftalık denetimlerde başarılı çalışmalara imza attı. Bu çerçevede 35 narkotik olayında 39 şüpheliye işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Asayiş olaylarında meydana gelen 213 olayın 212'si aydınlatıldı, 154 kişiye işlem uygulanırken, 1 kişi tutuklandı. Kaçakçılık olaylarında 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri 301 uygulama noktasında toplam 66 bin 970 kişiyi sorguladı. Sorgulamalarda 185 aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalarda ise 76 narkotik olayında 80 şüpheliye işlem yapıldı. Bu olaylara ilişkin 9 şüpheli tutuklandı. Asayişe yönelik meydana gelen 674 olayın 569'u aydınlatıldı. Bu kapsamda 547 şüpheliye işlem yapıldı, 13 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 1 kişiye işlem yapıldı. Emniyet birimleri, toplamda 14 uygulama noktasında 35 bin 197 kişiyi sorgularken, sorgulamalar sonucunda 117 aranan şahsı yakaladı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Jandarmamız ve emniyet güçlerimizle suç ve suç örgütlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aydın'da suça yer yok, suçluya geçit yok" ifadeleri yer aldı. - AYDIN