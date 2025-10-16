Haberler

Aydın'da Sokak Ortasında Bıçaklı Darp Olayı

Aydın'da Sokak Ortasında Bıçaklı Darp Olayı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde A.G. isimli genç kız, kız arkadaşının abisi ve kuzenleri tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde A.G., kız arkadaşının abisi ve kuzenleri tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklanırken, olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. isimli genç kız, arkadaşının abisi ve kuzenleriyle buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.G. isimli şahıs H.T., H.T., V.T. ve Y.O. tarafından darp edilerek bıçaklandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olayın şüphelisi 4 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Öte yandan şahısların olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
