Aydın'da Şok Trafik Uygulamaları: 180 Araç Kontrol Edildi

Aydın'da Şok Trafik Uygulamaları: 180 Araç Kontrol Edildi
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Aydın'ın Bozdoğan, Germencik ve Efeler ilçelerinde gerçekleştirilen şok trafik uygulamalarında 180 araç denetlendi. 38 sürücüye işlem yapılarak toplamda 212 bin lira trafik cezası kesildi.

Aydın'ın Bozdoğan, Germencik ve Efeler ilçelerinde yapılan şok trafik uygulamalarında 180 araç kontrol edilirken, 38 sürücüye işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarına uyulmasını sağlamak maksadıyla Bozdoğan, Germencik ve Efeler ilçelerinde Şok Trafik Uygulaması gerçekleştirildi. Denetim sonuçlarında,

180 araç kontrol edilirken, 476 şahıs sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmada 38 sürücüye işlem yapılarak 212 bin lira trafik cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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