Aydın'da 'Sıcak Nokta' Uygulaması: 476 Kişi Kontrol Edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Sıcak Nokta' uygulamasında 476 şahıs ve 149 araç kontrol edildi. Uygulama, suçların önlenmesi ve trafiğin denetimi amacıyla gerçekleştirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan 'Sıcak Nokta' uygulamasında 476 şahıs kontrol edildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca Efeler ilçesi Horozköy, Danişment ve Kalfaköy mahallelerinde suçluların yakalanması, meydana gelebilecek olayların önlenmesi, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ile yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması tarafından 'Sıcak Nokta' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında 149 araç ve 476 şahıs kontrol edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerimiz devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
