Aydın'da Restoranda Polis ve Gazeteciye Saldırı: 5 Şüpheli Serbest

Aydın'da bir restoranda polis ve gazeteciye saldırı olayında gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyedeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Restoran sahibinin yakını tutuklanmış, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

5 ŞÜPHELİ SERBET

Aydın'da bir restoranda, polis ve gazeteciye saldırı olayında gözaltındaki işyerinin sahibi O.K.G. ile 4 çalışan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 Şüpheli mahkemedeki ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

RESTORAN SAHİBİNİN YAKINI TUTUKLANMIŞ OĞLU SERBEST KALMIŞTI

Nazilli ilçesinde, bir restorana sigara denetimi yapmak için gelen sivil polis ile tesadüfen işletmede olan ve o anları görüntüleyen gazeteciyi darbedip, cep telefonundaki görüntüleri sildiren restoran sahibi, 2 yakını ve aralarında çalışanlarının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden, adliyeye sevk edilen restoran sahibinin yakını Uğur Kılınç tutuklanmış, oğlu C.O.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Burhan CEYHAN / AYDIN,