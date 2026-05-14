Otomobil park halindeyken alev aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2069 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin sol kapı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yükselen dumanları fark eden araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlerin büyümemesi için aracın camını kırarak müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yangının araç içerisindeki otomatik cam düğmesinden çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. - AYDIN

