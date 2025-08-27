Aydın'da Otomobil Kazasında Diyaliz Hastası Kadın Yaralandı

Aydın'da Otomobil Kazasında Diyaliz Hastası Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, diyaliz tedavisi için hastaneye giden bir kadın yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada kısa bir süre önce hastaneden çıkan ve diyaliz tedavisi için hastaneye giden bir kadın yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Otoban Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İncirliova istikametinden gelen M.K. yönetimindeki 48 U 3716 plakalı otomobil ile Mimar Sinan Mahallesi'nden çıkarak otobana bağlanmak isteyen R.K. idaresindeki 20 APA 651 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 48 U 3716 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Yaralı kadının, kısa süre önce yoğun bakımdan çıktığı ve diyaliz tedavisi için hastaneye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun katili yakalandı! 'Neden öldürdün' sorusuna pişkin savunma

Baba-oğlun katilinden "Neden öldürdün" sorusuna pişkin yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.