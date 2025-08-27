Aydın'da Otomobil Kazasında Diyaliz Hastası Kadın Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada kısa bir süre önce hastaneden çıkan ve diyaliz tedavisi için hastaneye giden bir kadın yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Otoban Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İncirliova istikametinden gelen M.K. yönetimindeki 48 U 3716 plakalı otomobil ile Mimar Sinan Mahallesi'nden çıkarak otobana bağlanmak isteyen R.K. idaresindeki 20 APA 651 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 48 U 3716 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Yaralı kadının, kısa süre önce yoğun bakımdan çıktığı ve diyaliz tedavisi için hastaneye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN