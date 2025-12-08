Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızılay Caddesi üzerinden bulvara bağlanmak isteyen 09 EL 792 plakalı otomobil ile bulvar yönünde seyrede 09 AEE 682 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, çevredeki esnaflar da her gün çok sayıda benzer kazaların yaşandığına dikkat çekerek bölgeye kasis yapılmasını istedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN