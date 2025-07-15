Aydın'da Otoban Kavşağında Kaza: 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki otoban kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Aydın-İzmir Karayolu otoban kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 TDP 554 Belçika plakalı ticari araç, İzmir istikametinden otobana bağlanmak istedi. Kavşaktan dönüş yapmak için manevra yaptığı esnada kavşak içinde kırmızı ışığı farkedemeyen sürücü, ihlal yaparak yola çıktı ve o esnada Aydın istikametinde seyir halinde olan 09 AGT 094 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etksiyle iki araç da yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü G.T. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan trafik polisleri ise ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için yoğun çaba sarf etti. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği 2 araç ise çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazayı gören bölgedeki diğer sürücüler ise otoban kavşağına akıllı kavşak sisteminin getirilmesini talep ederek "Bu bölgede özellikle yabancı plakalı araçlar veya başka şehirden gelen araçlar çok kaza yapıyor. Akıllı kavşak sistemi var sanıyorlar ve ışığa dikkat etmeden karşıya geçmeye çalışıyor. Hemen her gün bu bölgede benzer kazalar yaşanıyor. Yetkililerden buraya akıllı kavşak yapılmasını talep ediyoruz" dedi. - AYDIN