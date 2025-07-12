Aydın'da Orman Yangınları İçin Önlem: Girişler Yasaklandı

Aydın'da Orman Yangınları İçin Önlem: Girişler Yasaklandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarını önlemek amacıyla il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 1 Kasım 2025'e kadar yasaklandığını duyurdu. Jandarma ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte denetimlerini artırarak havadan ve karadan sürekli kontrol gerçekleştirmekte.

Yaz aylarıyla birlikte yangın riski artarken Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelindeki ormanlık alanlardaki devriyelerine aralıksız devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınları riski de artarken, Aydın Valiliği tarafından alınan karar ile il genelinde bulunan ormanlık alanlara giriş çıkışlar 1 Kasım 2025'e kadar yasaklandı. Bu kapsamda Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ormanlık alanlardaki devriyelerine aralıksız devam ediyor. Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla jandarma ekiplerince ormanlar ve hayvanların doğal yaşam alanları havadan insansız hava araçları ile karadan ise son teknoloji gözetleme araçları ve devriye ekipleri tarafından sürekli kontrol ediliyor.

Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aydın Valiliği'nin 2025/1 Sayılı Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler konulu kararı kapsamında 1 Haziran - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında belirlenen bölgelerdeki alanlara girişler yetkili makamların iznine tabi olduğu basın yayın organları, mesajlaşma sistemi ve devriyelerimiz tarafından vatandaşlarımıza bildirilmiştir. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve gelecek nesillere bu güzellikleri ulaştırabilmek amacıyla ormanlarımız ve hayvanların doğal yaşam alanları havadan insansız hava araçları ile karadan ise son teknoloji gözetleme araçları ve devriyelerimiz tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Ormanlık alanda ve yakınlarında ateş yakılması, temizlik amaçlı veya herhangi bir sebeple anız yakılması, cam ve sigara izmaritlerinin atılması ve çöp atılmasının yangına sebebiyet vereceği konusunda vatandaşlarımız sıklıkla bilgilendirilmektedir. Yangına sebebiyet veren insan kaynaklı her türlü ihmal ve kusurdan dolayı kanunlar kapsamında adli ve idari işlem uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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