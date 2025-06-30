Aydın'da Orman Yangınına Karşı Tedbirler: Yasaklara Uymayanlara Cezalar

Aydın'da Orman Yangınına Karşı Tedbirler: Yasaklara Uymayanlara Cezalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda mangal yakan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak toplam 13 bin 846 TL ceza uygulandı. Jandarma, orman yangınlarının önlenmesi için devriye faaliyetlerine devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yasak kararına uymayıp ormanlık alanda mangal yakan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarının önlenmesine yöneik devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki devriye esnasında Aydın Valiliğinin "Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler" kapsamında alınan kararlarına uymayarak ormanlık alanda mangal ateşi yakıp, piknik yapan 2 şahsın çevreyi kirlettikleri tespit edildi. Şahısları yakalayan ekipler, kişi başı 6 bin 923 TL olmak üzere toplam 13 bin 846 TL idari yaptırım cezası uyguladı. Orman yangını riski ve yasaklara dikkat çeken Aydın İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada "Ormanlarımızı, doğada bulunan canlıları korumak ve yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir

Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i küplere bindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü çift evlendi, Hande Erçel oynadığı horonla geceye damga vurdu

Arkadaşının düğününe katılan Hande Erçel horon tepti
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

Yılmaz Tunç açıkladı! Orman yangınına neden olan kişi yakalandı
Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi

Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
Arda Turan'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu: Takımıma gelin

Arda'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.