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Aydın'da Narkoçelik Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'da Narkoçelik Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen Narkoçelik operasyonunda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 110 gram metanfetamin ve 6 adet extacy hap ele geçirildi. Şüphelilere adli işlem yapıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narkoçelik operasyonu kapsamında bir araç içerisindeki şahısların şüpheli hareketleri üzerine durdurulan araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik koordineli olarak icra edilen Narkoçelik operasyonunda Yolboyu Mahallesinde durdurulan bir araç içerisinde bulunan G.G., K.Ş., O.A. ve A.A. isimli şahısların hal ve hareketlerinden şüphelenilerek şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada; 110 gram metanfetamin, 6 adet extacy hap, 1 adet çarşaf kağıt, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet bıçak, 3 adet cep telefonu, 2 adet tablet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 445 TL nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, trafik jandarması tarafından araç sürücüsü olan G.G. isimli şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nu gereği toplam 36 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G., O.A., K.Ş. isimli şahıslar tutuklanırken, A.K. isimli şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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