Kamyonun altında kalan motosikletli kurye ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan motosikletli kurye kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza, Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı ile Bergama Caddesi kesişiminde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H. idaresindeki 09 ALC 551 plakalı hafriyat kamyonu ile A.D.T. yönetimindeki 09 ASC 512 plakalı motosiklet çarpışırken, motosikletli kurye kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi kamyonun altında yaptı. Bulunduğu yerden çıkartılan kurye, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kuryenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN