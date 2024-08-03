Aydın'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Üç Eylül Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi ile 14 sokak kesişiminde motosiklet ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki eşi savrulan motosikletten düşerek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN