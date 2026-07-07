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Motosiklet 3 metre sürüklendi, sürücü yaralandı

Motosiklet 3 metre sürüklendi, sürücü yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir aracın sıkıştırdığı iddiasıyla hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yaklaşık 3 metre sürüklenerek yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken bir başka aracın sıkıştırdığı iddiasıyla hakimiyetini kaybederek düşen ve yaklaşık 3 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Bey Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AIE 353 plakalı motosiklet sürücüsü seyir halindeyken bir aracın kendisini sıkıştırdığı iddiasıyla hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yola savrularak yaklaşık 3 metre sürüklendi, yere düşen motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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