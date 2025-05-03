Aydın'da Motosiklet Sürücülerine Reflektör Yelek Denetimi

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklette reflektör yelek kullanımına yönelik denetim gerçekleştirirken, sürücüleri de zorunluluk konusunda bilgilendirdi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Bu çerçevede ekipler, motosiklet sürücülerine yönelik Efeler ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Akşamları trafikte görünürlüğü artırmak ve sürücülerin farkındalığını sağlamak amacıyla motosiklet kullanımında zorunlu hale getirilen reflektör yelek konularında yapılan denetimlerde, trafik ekipleri hem denetledi hem bilgilendirdi. - AYDIN