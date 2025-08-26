Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin kayması sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ambulansta ilk müdahaleyi yaptı ancak hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin kayması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 09 ARL 395 plakalı motosikletin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Savrularak kayan motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek motosikletine binip olay yerinden uzaklaştı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu

YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü

Zincir marketin yaptığına bak! Görüntülerdeki detay yürekleri dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.