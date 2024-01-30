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Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ALG 155 plakalı otomobil Kültür Caddesi'nden dönüş yaptığı esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 AIB 935 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kadın yere düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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